Alex Roof et son humour décapant

Vous connaissez Alex Roof? Si vous êtes des habitués du net, vous vous êtes peut-être déjà roulés par terre en regardant ses capsules Pourquoi Pas? Le 5 octobre prochain, c’est en spectacle que vous pourrez le voir, à 20 h, au Cabaret Cogeco de Montmagny.

Diplômé de l’École nationale de l’humour en 2009, Alex fait ses débuts comme chroniqueur à MusiquePlus avec sa propre émission humoristique « AleXtrême ».

Alex Roof se fait connaître des internautes grâce à sa série avec caméra cachée Pourquoi Pas? lancée en 2014. Cette websérie compte plus de 140 épisodes et a été vue par plus de 12 millions de personnes, notamment au Canada, en France et en Belgique.

En 2015, Alex lance sa série de dessins animés Épic News, qui prend la forme d’un bulletin de nouvelles loufoques. La popularité est instantanée et lui vaut d’être en nomination au Gala Les Olivier 2015.

L’année 2017 commence en force avec la présentation de son spectacle devant plus de 500 personnes au Club Soda de Montréal. Il fait aussi d’autres apparitions dans divers festivals.

À Montmagny, il viendra roder son premier one-man-show où il présentera un stand-up comique basé sur des anecdotes qu’il a vécues. « Ma vie est tellement intense que je n’ai même pas à exagérer », ajoute en entrevue téléphonique celui qui se retrouve souvent victime de ce qu’il crée.

Comme le dit Alex Roof, le spectacle est différent de ce qu’on peut avoir vu de lui sur le net, mais c’est le même gars, avec son humour trash. Sur scène, il va encore plus loin.

Il n’y a pas de sujets tabous pour Alex Roof. « On peut rire de n’importe quoi, mais pas n’importe comment », résume l’humoriste. Oreilles sensibles s’abstenir. Pour en connaître plus sur lui : alexroof.ca. Et pour rire : pourquoipas.ca.

Ce spectacle des Arts de la scène s’inscrit dans une toute nouvelle série de soirées d’humour dans la pure tradition du stand-up. Pour le public, cela se veut une occasion de découvrir les humoristes de demain, un tremplin pour la relève dans un style cabaret.

Étienne Dano, un habitué des bars et des cabarets, fera l’animation. S’ajoutera un invité mystère.

Admission générale. Ouverture des portes à 19 h 30. Service de bar offert sur place.