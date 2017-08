Aide financière pour la Fête des chants de marins

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, est fier d’annoncer au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, une contribution financière de 12 000 $ pour l’organisation et la tenue de l’édition 2017 de La Fête des chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli.

En plus de ce soutien financier, une aide non récurrente d’un maximum de 3 000 $ sera émise afin de soutenir la réalisation d’une étude de provenance en 2017. Avec cette analyse, les organisateurs de la Fête seront en mesure d’approfondir les motivations et les comportements de leur clientèle. Les renseignements et les données quantitatives recueillis permettront ainsi d’améliorer la qualité des services offerts et de mieux répondre aux besoins des spectateurs.