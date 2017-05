Adoptez un arbre du Verger patrimonial

Partenaire depuis 20 ans du Verger patrimonial de la Côte-du-Sud, l’Institut de technologie agroalimentaire, Campus La Pocatière (ITA), adopte symboliquement un arbre et invite les citoyens et entreprises à faire de même.

En plus de fournir les produits nécessaires à l’entretien du verger, l’ITA participe à sa mise en valeur par des ateliers portant autant sur la régie que sur la taille et la plantation des arbres fruitiers, aux étudiants de Technologie de la production horticole et de l’environnement.

En novembre dernier, Ruralys a lancé une campagne de financement pour soutenir le développement du Verger patrimonial. Elle a permis à l’organisme d’amasser à ce jour 42 603 $ sur un objectif final de 60 000 $. Les entreprises et les institutions sont invitées d’ici le 16 juin à contribuer à la campagne des Partenaires du Verger. Les individus, les familles ou les OBNL peuvent souscrire à la campagne Adoptez un arbre, en visitant le www.ruralys.org. La MRC et plusieurs entreprises et organismes ont participé à la campagne.