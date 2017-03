Activité de clôture de la campagne de financement de la salle Promutuel Assurance

Crédit photo : Courtoisie

Pour clore en grand sa campagne de financement, Les Arts de la scène de Montmagny récidivent avec une deuxième Soirée de dégustation de scotchs et de whiskys, le jeudi 13 avril 2017 dès 18 h au Cabaret Chez Roméo. La formule gagnante de la dernière édition sera maintenue : six scotchs et whiskys sélectionnés seront présentés par l’ambassadeur, Roody Jean de Beam Suntory, accompagnés de bouchées préparées par la Maison Rousseau, en accord avec les scotchs.

La soirée, présentée par Groupe Corriveau et KGC Télécom et sécurité, sera clôturée par la performance du groupe blues, Whisky Legs. Des billets pour le spectacle sont aussi disponibles. Un service de raccompagnement sera disponible de 22 h à 1 h grâce à Thibault GM, Fréchette Ford et Les Ateliers Magny-Danse.

Les billets pour la dégustation sont maintenant en vente coût de 100 $ incluant le spectacle. Vous pouvez vous procurer vos billets au bureau des Arts de la scène ou par téléphone au 418 241-5799. Un reçu à fin d’impôt sera remis pour chaque carte vendue.