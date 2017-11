Achat local à Saint-Pamphile : le concours prend de l’ampleur

Crédit photo : Courtoisie

Lancé l’an dernier pour inciter le plus de gens possible à faire leurs achats dans les commerces locaux, le concours d’achat local – je m’emballe pour ma région prend de l’ampleur cette année, intégrant des commerces de Sainte-Perpétue et de Saint-Marcel.

Cette année, 44 commerces participent à cette initiative du conseil municipal de Saint-Pamphile, incluant deux de Sainte-Perpétue et huit de Saint-Marcel.

Une invitation avait été lancée aux municipalités de L’Islet-Sud pour participer au concours, souligne Joëlle Vitalis, agente de promotion à la ville de Saint-Pamphile.

Essentiellement, le principe demeure le même que l’an dernier. Pour participer au concours, les gens doivent accumuler 14 étampes de commerces différents sur leur carte rose. Une fois la carte remplie, ils sont invités à la déposer dans une boîte à cet effet située dans le couloir du centre d’achat La Promenade ou chez Alimentation Blanchet.

L’an dernier le gagnant recevait un montant de 3 000 $ à dépenser dans les commerces de Saint-Pamphile. Cette année, le concours fera plutôt trois gagnants de 1 000 $, souligne madame Vitalis. Ils pourront dépenser cette somme dans les commerces participants.

Un lot boni de 300 $ sera tiré parmi les participants qui auront au moins une étampe provenant d’un commerce de l’une des deux autres municipalités participantes autre que Saint-Pamphile, ajoute Joëlle Vitalis. « Nous voulons encourager les gens à se déplacer dans les différentes municipalités », dit-elle.

Les 44 commerçants et 18 commanditaires se sont donc mobilisés pour mobiliser notre région, assurer la continuité des entreprises d’ici et favoriser l’économie locale, termine Joëlle Vitalis.