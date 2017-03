Achat d’un édifice : une campagne de financement pour l’APHK

Crédit photo : Maurice Gagnon

SAINT-PASCAL – L’Association des personnes handicapées de Kamouraska-Est (APHK) lance une campagne de financement en vue d’amasser 155 000 $ pour l’achat et la rénovation d’un nouveau local. MM. Rénald Bernier et Yvon Soucy agiront à titre de coprésidents d’honneur.

Amorcée le 8 mars, cette campagne se terminera le 30 juin. L’APHK installera ses bureaux dans le nouvel édifice du 655 de la rue Taché, à Saint-Pascal, en plus d’y aménager des ateliers de travail et une boutique où seront vendus les articles fabriqués par ses membres. Les bénéfices seront réinvestis dans l’offre de services de l’APHK.

Pour atteindre son objectif, l’Association a besoin du soutien financier de ses partenaires, des gens d’affaires et de la population. La directrice générale de l’APHK, Mme Carole Lévesque, parle d’un projet global de 660 000 $. La partie bâtiment représente un investissement de 575 000 $. « Le financement est attaché à plus de 50 % », dit-elle. Pour ce qui est de la partie atelier et boutique, dont les coûts sont estimés à 85 000 $, le financement est attaché à plus ou moins 20 %, a-t-elle ajouté. « Des demandes sont en cours au municipal, régional, provincial et fédéral afin de combler l’écart entre les objectifs de la campagne et les montants déjà attachés », a mentionné la directrice générale.

En plus de permettre à l’APHK de tenir davantage d’activités, le projet vise aussi la création d’emplois pour les membres-personne handicapées. Depuis septembre, des ateliers de travail se déroulent dans un local de la Commission scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup. La boutique servira de vitrine pour la vente de ces objets. De plus, une boutique en ligne sera ouverte. Les bénéfices seront une source de revenus et récurrente pour consolider les acquis et réinvestir dans l’offre de services.

Chantal Petitclerc

Au chapitre des activités de la campagne de financement, le maire de Saint-Pascal et coprésident d’honneur, M. Rénald Bernier a annoncé que la sénatrice rattachée à notre région, Mme Chantal Petitclerc, viendra prononcer une conférence le dimanche 30 avril à 14 h. Un brunch sera servi le 4 juin à l’école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal. Le préfet et coprésident d’honneur, M. Yvon Soucy, a de son côté invité les organismes du milieu à tenir une activité spécifique à la campagne de financement.

La présidente de l’APHK, Mme Hélène Ouellet, a tracé un bref historique de l’Association, rappelant que depuis sa créationelle s’implique pour améliorer la qualité de vie des personnes handicapées.