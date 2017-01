À Sainte-Perpétue, le père Noël pense santé

Crédit photo : Donald Lemelin

Le père Noël est passé par Sainte-Perpétue le 11 décembre pour rencontrer petits et grands. Et dans sa virée, il les a invités à venir marcher un quatre kilomètres dans les rues de Sainte-Perpétue. Camions de pompiers, ouvrant et fermant la marche, ont suscité l’émerveillement des plus jeunes et agrémenté la sortie.

Après sa marche, il a entraîné tous ses amis dans son royaume où il a organisé des jeux gonflables, des bricolages et la décoration du traditionnel sapin de Noël. Malgré tout ce brouhaha, le vieil homme n’a pas oublié de rencontrer tous les petits. N’écoutant que son grand cœur, il a distribué un cadeau à chacun d’eux.

La marche du père Noël a attiré plus de 50 braves. La bonne humeur et les chants de Noël étaient de la partie. Pour la rencontre du père Noël, près de 150 enfants se sont présentés. Encore cette année, le père Noël a fait des heureux à Sainte-Perpétue. Le comité de la Famille de Sainte-Perpétue, organisateur, est plus que satisfait de l’événement.