À l’envers : premier extrait du 2e album de Sophie Pelletier

Crédit photo : Courtoisie

Trois après la parution de son premier album, Sophie Pelletier présente À l’envers, le premier extrait de son prochain disque Les Météores dont la sortie est prévue pour le 14 avril.

À l’ envers évoque sa vie de trentenaire assumée et ambitieuse, face à la complexité du monde actuel. Pour le texte, Sophie a choisi de mêler sa plume à celle de Gaële. Elle en signe la musique avec Fred St-Gelais et Gauthier Marinof. « À l’envers, parle de ma vie avec les adieux, les défis, les peines, les bris de confiance. Elle parle de ma vie d’artiste qui peut parfois être bohème, mais de mon désir de me poser quelque part », ajoute Sophie Pelletier. Une chanson, signée Sophie Pelletier et Gautier Marinof, a été sélectionnée par la SOCAN et la SACEF pour le Prix de la Chanson originale. Le titre sera repris par les concurrents du concours Ma Première Place des Arts.