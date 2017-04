95e anniversaire de fondation du Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer

Crédit photo : Courtoisie

Le Cercle de Fermières L’Islet-sur-Mer a fêté son 95e Anniversaire de fondation lors d’une rencontre amicale, le dimanche 2 avril au Restaurant St-Jean, à Saint-Jean-Port-Joli.

L’événement a réuni une trentaine de personnes dont les membres accompagnées de leurs conjoints et quelques amis. Mme Nicole Fournier, conseillère du secteur L’Islet et responsable du Comité Arts textiles, était invitée pour représenter la Fédération 03 — Les Appalaches. Elle a adressé ses félicitations et a encouragé les membres à persévérer dans le beau travail de transmission du patrimoine artisanal.

La présidente Mme Yolande B. Nadeau a présenté des objets qui ont marqué la vie du Cercle soit un extrait du procès-verbal d’octobre 1927 soulignant l’élection de la fondatrice Mme Amédée Fournier comme présidente générale du Conseil Provincial des Cercles de Fermières. Les participants ont pu toucher un pot en argent gravé et offert par la Banque Royale de Montmagny en 1976. Ce prix fut décerné pour les meilleurs exhibits en artisanat à l’Exposition de la Société d’agriculture de Montmagny. Dans les années 1970, ce n’était pas une participation individuelle, mais collective de chaque Cercle de Fermières.

À la fin du repas, Mme Nadeau et Mme Danielle St-Pierre, secrétaire-trésorière, ont offert des fleurs à la doyenne, Mme Marcelle Caron, pour souligner les 66 ans de sa vie de membre Fermière. Vivant maintenant en résidence pour aînés, elle continue de tricoter et participe occasionnellement aux assemblées.