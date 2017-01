7500 $ pour la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, annonce que le ministère du Tourisme du Québec accorde 7 500 $ à la Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli qui se déroulera du 9 au 12 février prochain.

« Je tiens à souligner le travail des organisateurs qui, par leurs efforts, permettent d’animer l’hiver en Côte-du-Sud d’une façon originale et rassembleuse. Depuis plus de 20 ans, cette fête met en valeur le talent des sculpteurs d’ici et d’ailleurs, tout en offrant une programmation complète pour les familles. J’incite les visiteurs à prolonger leur séjour non seulement à Saint-Jean-Port-Joli, mais aussi dans notre belle région afin de profiter des nombreux attraits qu’elle offre », a mentionné M. Morin.

La Fête d’hiver accueille quelque 70 artistes-sculpteurs professionnels en provenance de partout dans le monde et invite les jeunes sculpteurs de la relève à démontrer leur savoir-faire. En plus de permettre au public de voir à l’œuvre des artistes passés maîtres dans l’art de donner vie à d’énormes masses de neige, cet événement qui propose une foule d’activités pour profiter du paysage enchanteur de Saint-Jean-Port-Joli, est sans contredit un riche attrait culturel et touristique générant de très bonnes retombées économiques.