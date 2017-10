75 nouveaux diplômés de l’ITA

Crédit photo : Courtoisie

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière, a procédé à sa 53e cérémonie de remise de diplômes le samedi 30 septembre.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard, tient à souligner la réussite des 75 étudiants qui ont terminé avec succès leur programme de formation technique. En obtenant leur diplôme d’études collégiales, tous ces finissants deviennent des technologues compétents et qualifiés qui joueront un rôle majeur dans notre société.

« L’industrie agricole québécoise a besoin d’une relève de qualité, compétente et motivée. L’ITA est un centre d’expertise et de formation de pointe dont le savoir-faire de ses enseignants contribue à la réussite des étudiants et à la prospérité des entreprises agricoles. Je tiens donc à réitérer mon intention d’offrir à cette importante institution de La Pocatière de la stabilité et de la permanence dans sa gouvernance et je souhaite beaucoup de succès aux nouveaux diplômés », a dit M. Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.