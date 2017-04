720 000 $ en retour aux membres et à la collectivité de la Caisse de l’Anse de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Au terme de son exercice financier de 2016, la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière affiche des revenus d’exploitation de 2 434 000 $, en hausse de 4 % par rapport à ceux de l’exercice de 2015. Les excédents avant ristournes aux membres atteignent 3 185 000 $. L’actif a augmenté de 4 % pour s’établir à 517 433 000 $, comparativement à 497 681 000 $, au 31 décembre 2015.

Cette solide performance permet à la Caisse de poursuivre sa mission et son engagement en retournant 720 000 $ à ses membres et à la collectivité, soit un montant de 520 000 $ en ristourne individuelle et le versement de 200 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.

« Notre caisse a su se démarquer dans un environnement de plus en plus compétitif. Elle a été en mesure de répondre aux besoins évolutifs de ses membres, particuliers comme entreprises, tout en jouant pleinement son rôle de leader socio-économique », a déclaré le président de la Caisse, M. Jacques Lavoie.

Pour sa part le directeur général, M. Gérald Bourgault, mentionnait que « Grâce à la constitution d’un Fonds de développement de 100 M$, annoncé par le président du Mouvement Desjardins, les caisses de notre région disposent désormais d’un levier additionnel pour faire émerger des projets novateurs ayant des retombées d’affaires positives pour nos collectivités. C’est une autre façon pour nous de contribuer à enrichir la vie des personnes et des communautés. »

Nouvelles heures d’ouverture

Les membres sont de plus en plus nombreux à faire usage du virtuel dans la gestion de leurs finances. Cette réalité amène Desjardins à adapter son réseau de distribution et à développer de nouveaux moyens pour offrir une expérience distinctive et adaptée aux préférences de consommation de ses membres et clients.

Pour la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière, on constate que moins de 5 % des transactions ont été effectuées au comptoir en 2016. Cela représente une diminution globale de 17 %, entre 2014 et 2016, au profit des transactions mobiles ou virtuelles. On observe également une diminution annuelle de 3 % des transactions effectuées aux guichets automatiques.

En raison de l’évolution des façons de transiger de nos membres, les dirigeants ont pris la décision de modifier les heures d’ouverture pour les services caissiers du siège social. À partir du 5 juin prochain, les services caissiers du siège social seront accessibles du lundi au mercredi ainsi que le vendredi de 10 h à 15 h et le jeudi de 10 h à 20 h. Il est à noter que les heures d’ouverture des autres centres de services de la Caisse ainsi que le service-conseil du siège social demeurent inchangées et qu’un accompagnement personnalisé sera offert aux membres particuliers et entreprises.

Ayant joint les rangs du conseil d’administration, Lucie Dionne représentera le secteur de Rivière-Ouelle. Pour le conseil de surveillance, Brigitte Ouellet représentera le secteur Saint-Pacôme/Rivière-Ouellet/Saint-Gabriel-Lalemant. Pour leur part, Jacques Lavoie, Bernard Duval, Diane Poirier, Annie Genest et Claude Gaudette ont été reconduits comblant ainsi les sept postes disponibles, et ce, pour un mandat de 4 ans.