70 000 $ amassés lors du Grand McDon

Crédit photo : Courtoisie

Les restaurants McDonald’s du KRTB, propriété de M. Pierre Dubillard, ont amassé la somme de 70 000 $ pour l’édition 2017 du Grand McDon. De cette somme, 30 500 $ ont été récoltés par le restaurant de La Pocatière.

Propriétaire des restaurants McDonald’s de La Pocatière, Rivière-du-Loup et Témiscouata-sur-le-Lac depuis l’été dernier, M. Pierre Dubillard en était à son premier Grand McDon cette année. Il s’est dit très heureux de la participation et de la générosité des gens, particulièrement à La Pocatière. « Quand on regardait Google Map mercredi, sur l’heure du souper, on voyait que le tronçon de la 132 devant le restaurant de La Pocatière était en rouge. Pas sûr que ça arrive souvent autant de trafic par chez vous. C’est anecdotique, mais ça témoigne bien de l’achalandage qu’on a eu durant la journée », d’exprimer le propriétaire, impressionné.

Au total, ce sont 30 500 $ qui ont été amassés à La Pocatière seulement. Si une partie de la somme est récoltée le jour même, un gros travail est toujours fait en amont de l’événement. « Je remercie M. Jacques Dumont, le gérant du restaurant de La Pocatière. Son équipe et lui ont été très actifs en faisant de la sollicitation auprès des entreprises et en organisant diverses activités qui ont toutes très bien fonctionnées », d’ajouter M. Dubillard.

Cette récolte impressionnante place ainsi les restaurants de Pierre Dubillard en première place au Québec et en seconde position au Canada.

Redistribution

Habituellement, 50 % des sommes amassées lors du Grand McDon sont retournées au Manoir Ronald McDonald’s de Québec, dont les familles du Bas-Saint-Laurent sont la principale clientèle. Cette année, Pierre Dubillard a choisi de faire différemment et de redistribuer 75 % des sommes amassées à 14 organismes du KRTB. « Je trouvais important de redonner dans la région. C’est pourquoi je n’ai refusé aucune demande cette année », précisait-il.

Au Kamouraska, l’Association pocatoise des personnes handicapées, la Fondation André-Côté, l’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est, la Fondation de l’École polyvalente de La Pocatière, la Fondation de l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima et le Défi têtes rasées de Leucan se verront toutes attribuer une part de financement. Une remise de chèque officielle aux organismes kamouraskois est prévue le mercredi 10 mai prochain au restaurant McDonald’s de La Pocatière.