6000 curieux au premier Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Crédit photo : Jean-Pierre Bonin

Les attentes étaient hautes pour le Spectacle aérien de Rivière-du-Loup et selon le directeur des vols, M. David White, l’« Air Boss » de l’événement, l’organisation a livré la marchandise : « C’est la meilleure première édition que j’ai vue de toute ma carrière », a-t-il dit.

Même la météo, qui s’annonçait incertaine, a collaboré. La pluie a cessé le temps du spectacle de samedi et le ciel était resplendissant pour l’édition du dimanche. Présenté devant une foule totale de près de 6 000 curieux et amateurs d’aviation, le spectacle de trois heures de vrilles, tonneaux et manœuvres marteau-piqueur exécutées à des vitesses vertigineuses était sans faille.

Le déroulement des deux journées a été des plus harmonieux. De l’accueil des visiteurs, en passant par le service de navette, la sécurité et la gestion de la foule à l’entrée, jusqu’aux performances des pilotes, tout a baigné dans l’huile. « Ce fut un vrai succès », s’est réjoui Martin Hivon, directeur du comité organisateur et lui-même participant en vol. « La tâche était colossale puisque notre objectif a toujours été d’offrir un spectacle à la hauteur des plus beaux spectacles aériens au Canada. Tout a bien été et nous sommes fiers d’avoir réussi à offrir un événement de qualité à la hauteur de la réputation de la région de Rivière-du-Loup. »