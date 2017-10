5,7 M$ pour des entreprises du Kamouraska

Crédit photo : Maxime Paradis

Les gouvernements du Canada et du Québec annonçaient l’octroi d’un peu plus de 5,7 M$ en aide financière à des entreprises du Kamouraska afin de permettre à ces dernières d’innover et de poursuivre leur développement.

Au total, c’est un montant de 5 710 444 $, accordé en aide financière par les deux paliers de gouvernements à cinq entreprises du Kamouraska, qui a été annoncé lundi avant-midi, chez Solutions Novika à La Pocatière. Ces cinq projets totalisent au final des investissements de plus de 9 M$ et doivent permettre la création de 32 emplois.

De cette somme, la majeure partie revient au projet d’agrandissement du CDBQ, dont les travaux évalués à 4,5 M$ doivent débuter au début de 2018. La part du gouvernement provincial dans ce projet s’élève à 1,8 M$.

De son côté, Groupe Gibo à Saint-Pascal a reçu 600 000 $ de Développement économique Canada (DEC) pour ses travaux d’agrandissement de l’usine, le réaménagement d’une partie de celle-ci et l’acquisition de matériel. Le coût total du projet s’élève 3,3 M$.

Le reste des aides financières annoncées sont partagées entre Solutions Novika, pour l’acquisition d’équipements de haute technologie, Oceatech pour le développement d’équipements de transformation des produits de la mer et Le Labo Solutions Brassicoles pour l’acquisition d’équipements de production de micro-organismes.

« C’est faux de penser que l’innovation se fait seulement à Montréal. Il y en a partout au Québec », d’indiquer M. David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique.

« La région possède tous les atouts pour le développement et l’innovation. Les entreprises présentent en sont un bon exemple », d’ajouter à son tour Norbert Morin, député provincial de Côte-du-Sud.