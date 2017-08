51 000 $ pour le Festival du Bûcheux

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, octroie une contribution financière de 51 000 $ sur trois ans, à raison de 17 000 $ par année, afin de soutenir l’organisation et la tenue du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile.

« Le Festival du Bûcheux est un incontournable de Saint-Pamphile et des communautés avoisinantes. C’est un pur plaisir pour la population de prendre part à cet événement entraînant, qui en plus d’offrir une programmation accessible à tous, permet de faire perdurer les traditions de la coupe du bois par le biais de compétitions amicales et fraternelles », souligne Norbert Morin, député de Côte-du-Sud.

Selon le président du Festival, M. Alexandre Bourgault, cette aide leur permettra de continuer à innover dans leur offre touristique, mettre à jour certaines infrastructures et ajouter de nouvelles activités sur le site. L’appui consenti provient du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé cette année.