5000 $ en bourses aux jeunes entrepreneurs

Crédit photo : Courtoisie

Les Dragons ont remis 5 200 $ en bourses aux étudiants méritants qui ont présenté un projet entrepreneurial dans le cadre du concours Face aux Dragons organisé par les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) de Montmagny et de L’Islet.

«Nous avons été ravis par la diversité des projets présentés cette année. Quelques-uns prennent une forme plutôt traditionnelle, certains soutiennent un volet social tandis que d’autres portent une empreinte artistique. Bref, nous sommes persuadés que cette expérience a contribué à allumer la flamme entrepreneuriale chez les jeunes», a souligné le président d’honneur du concours, M. André Dufresne, directeur d’usine chez Teknion, de concert avec les 4 «Dragons», soit M. Réjean Lemieux, CPA auditeur, CMA et associé en certification chez Mallette S.E.N.C.R.L. à Montmagny, Mme Hélène Potvin, notaire chez PME Inter Notaires, Mme Isabelle Bélanger, propriétaire de Transport Gybélic, et M. Éric Bernard, directeur du Journal coopératif L’Oie Blanche.

Parmi les 16 projets récompensés, certains se sont démarqués et ont reçu une distinction supplémentaire prenant la forme d’une «flamme». C’est le cas du projet «iFest Casault», élaboré par la classe d’anglais enrichi de 4e secondaire de l’école Louis-Jacques Casault, et du projet «Fun in the cards» d’Édouard Caron, de l’école primaire Monseigneur Sirois de Cap-Saint-Ignace, qui ont reçu une «flamme Teknion» pour la qualité de leur projet. Le projet «Bonheur en jeux», élaboré par des élèves de l’école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile et présenté sous une formule coopérative, a pour sa part reçu une «flamme Oie Blanche».

Parmi les autres récipiendaires, on retrouve des jeunes de l’école primaire Saint-François-Xavier de L’Islet, de l’école secondaire de Saint-Paul-de-Montminy, du Centre de formation professionnelle de L’Envolée, du Centre d’études collégiales de Montmagny ainsi que de la Maison des jeunes L’Incontournable de Montmagny. Pour en savoir plus sur les récipiendaires ainsi que sur leur projet, il suffit de consulter le site Web faceauxdragons.com et la page Facebook Face aux Dragons Montmagny-L’Islet.