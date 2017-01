50 000 $ pour Tandem-Jeunesse

Crédit photo : Courtoisie

Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin annonce une aide financière de 50 000 $ à l’Auberge du cœur Tandem-Jeunesse de La Pocatière. Cette somme est versée dans le cadre du Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité 2016-2017.

Tandem jeunesse est le fiduciaire de la subvention qui sera partagée dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et les Basques pour le travail de rue. Elle contribuera « à la poursuite du travail de prévention et d’intervention auprès des jeunes, essentiel pour leur mieux-être et pour la prévention de la criminalité », a déclaré le député.

Prévention

« La prévention est la pierre angulaire de nos efforts pour tenir nos jeunes éloignés de la criminalité. Par cet appui financier, le gouvernement du Québec réitère sa volonté d’appuyer les intervenants dans leur travail de proximité », a souligné le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin Coiteux.

Chaque année des organismes communautaires travaillant en prévention de la criminalité se partagent 1,25 M$. Cette somme provient de la revente des produits ou des instruments d’activités illégales qui ont été confisqués à la suite d’opérations policières.