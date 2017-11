42e Goulée de l’amitié et de la reconnaissance

Crédit photo : Courtoisie

Le président, M. Sylvain Thiboutot, et les membres du conseil d’administration de la Fondation Bouchard inc. sont ravis de présenter la 42e édition de la Goulée de l’amitié et de la reconnaissance, qui aura lieu le samedi 5 mai 2018 sous la présidence d’honneur de monsieur Guy Pelletier, président du Groupe GP, coprésident de la dernière campagne majeure de financement 2010–2014 du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et ancien de la 153e promotion.

Monsieur Pelletier est le président du Groupe GP, une entreprise familiale québécoise qui compte déjà 40 ans d’expérience dans le domaine de la gestion immobilière et de la gestion du commerce de détail.

L’historique de cette entreprise prend racine dans la région du Bas-Saint-Laurent à Mont-Joli, dans le secteur de l’alimentation, puisque ses parents étaient les propriétaires du Marché GP Market inc. À 22 ans, Guy Pelletier prend les rênes de l’entreprise familiale et il en fait en quelques années la plus grande chaîne indépendante de commerce en alimentation du Québec. Que ce soit dans le domaine de l’alimentation ou celui de l’immobilier, monsieur Pelletier a toujours fait preuve d’un esprit d’entreprise avisé et d’une autonomie très présente dans ses prises de décision.

Pour toute information ou encore pour réserver vos laissez-passer, communiquez avec madame Louise Lacoursière, directrice de la Fondation Bouchard, au numéro 418 856-5752 ou à l’adresse courriel suivante : fondationbouchard2008@gmail.com.