3e édition du 10 h de danse pour Opération Enfant Soleil

Crédit photo : Courtoisie

Pour une troisième année consécutive, Caroline Pelletier de Saint-Pascal revient avec l’événement 10 h de danse au profit d’Opération Enfant Soleil. Prévu pour le weekend de Pâques, cette troisième édition se déroulera en l’honneur de Xavier Lizotte de Saint-Philippe-de-Néri, désigné enfant soleil de la journée.

Même si l’événement tombe la veille de Pâques, Caroline Pelletier espère accueillir au moins 200 personnes pour l’occasion. «J’aurais pu changer de date, mais en même je veux créer l’habitude chez les gens que le 10 h de danse c’est toujours la troisième fin de semaine d’avril», d’expliquer l’organisatrice.

L’an dernier, 225 personnes avaient participé à l’événement, frôlant le 9000 $ en dons. «Cette année, j’aimerais bien atteindre 10 000 $», d’avouer Caroline Pelletier.

Enfant soleil

Comme chaque année, Caroline Pelletier aime dénicher un ou des enfants soleil qui deviennent le visage de l’événement. Cette année, c’est au tour du petit Xavier Lizotte, 2 ans, de Saint-Philippe-de-Néri, d’avoir cet honneur.

Ce dernier, qui est venu au monde avec deux pieds bots bilatéraux (NDLR : déformation du pied à la naissance) a dû subir trois opérations pour corriger cette situation. Aujourd’hui, en plus d’être suivi par un physiothérapeute, Xavier doit porter des orthèses pour éviter une nouvelle récidive. «Aux dernières nouvelles, il va bien. Si tout continue en ce sens, il n’aura pas à subir d’autre opération», de mentionner Caroline Pelletier.

Déroulement

Le 10 h de danse au profit d’Opération Enfant Soleil débutera le 15 avril à 13 h au Centre communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal et se poursuivra jusqu’à 1 h du matin. Une pause de 2 h est prévue entre 17 h et 19 h pour le service du souper spaghetti-césar et la présentation de Xavier. Les cartes pour la danse et le souper sont en vente chez Provigo Saint-Pascal et auprès de Caroline Pelletier au 418 492-1082 ou au 418 868-4911.

De plus, il est également possible de vous procurer des billets pour le Défi country. Organisé par Opération Enfant Soleil, ce tirage se veut la réponse de l’organisme face à la grande implication des écoles de danses de la province. Pour ce faire, Opération Enfant Soleil procèdera au tirage d’un voyage de quatre jours pour quatre personnes à Nashville, d’une valeur de 10 000 $. Dans la région, les billets sont en vente auprès de Caroline Pelletier et l’ensemble des profits seront remis à Opération Enfant Soleil.