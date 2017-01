Crédit photo : Gabriel Goulet

L’équipe du Théâtre du loup de Cambronne invite la population à la 3e édition du Cabaret érotique. Animé par Christian Bégin, l’événement aura lieu dans la salle Bon-Pasteur de la Maison de la culture de Rivière-du-Loup les 17 et 18 février, dès 20 h. Le spectacle s’adresse à un public de 16 ans et plus.

Pour Marie-Amélie Dubé, directrice artistique du cabaret depuis sa première édition, à l’hiver 2015, il est important d’améliorer la formule du spectacle tout en conservant le grand thème de la programmation 2016-2017, soit les classiques réinventés.

« Humour, dentelle, sensualité et surprises, c’est une soirée sans limites, qui demandera une ouverture d’esprit de la part des spectateurs, sans pour autant être indécent », dit-elle.

Artistes de la région

La diversité sera encore une fois au rendez-vous avec des prestations d’artistes de la région dont : Victor Cyr, Jean-Maxime Lévesque, Jonathan Imhoff et Betty Cayenne. En nouveauté, la première partie de la soirée sera une « ’ kermesse sexü »’, avec animateurs, DJ, photobooth et autres savoureuses surprises. Plus de détails à ce sujet sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines.

Les billets sont en vente sur le site officiel (loupdecambronne.com) ou au Musée du Bas-Saint-Laurent (argent comptant seulement). Vous pouvez également obtenir plus d’information par téléphone au 418 551-0361.