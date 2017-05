29 partenaires adhèrent à une nouvelle stratégie de marketing

Crédit photo : Christian Thériault

La MRC de Kamouraska et Promotion Kamouraska ont lancé mardi dernier une nouvelle stratégie de marketing territorial qui réunit à ce jour 29 partenaires.

L’annonce de cette stratégie fait suite au succès de la campagne de partenariat corporatif réalisée au cours de l’automne dernier auprès d’employeurs et d’organismes kamouraskois. « Les 29 partenaires s’engagent pour une somme globale annuelle de 65 000 $ pour les trois prochaines années », a dévoilé le président de Promotion Kamouraska, M. Jean Dallaire. Ils proviennent des domaines de la santé, de l’éducation, du monde municipal, des centres de recherche et d’innovation, des entreprises manufacturières et des organismes de services. Ils se partagent en quatre catégories : Majeurs, Leaders, Passionnés et de Services.

Essentiellement, le mot mobilisation se retrouve à la base de cette démarche présente en France depuis une douzaine d’années. « On veut mettre la région à l’avant-plan et développer des outils qui iront plus loin qu’une simple image de marque », explique Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska. En se donnant un langage commun, le Kamouraska veut être plus attractif auprès de la main-d’œuvre, des étudiants, des familles, ont expliqué divers intervenants. « Le marketing territorial nous offre cette opportunité », croit le porte-parole en éducation, Martin Frenette.

« De façon plus concrète, à court terme, cette identité kamouraskoise prendra la forme d’une image de marque présentée l’automne prochain et d’un portail Internet », souligne Bruno Lacroix, chargé de projet. Différents outils promotionnels seront mis en place au fil du temps. Bref, le Kamouraska veut se faire connaître au-delà de ses couchers de soleil et devenir un véritable pôle d’attraction. « Pour relever ce défi, il faut unir nos forces », a résumé le préfet, Yvon Soucy.