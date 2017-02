260 visiteurs aux portes ouvertes

Crédit photo : Courtoisie

Le Centre d’études collégiales de Montmagny et le Cégep de La Pocatière ont accueilli un peu plus de 260 visiteurs dans le cadre de la journée portes ouvertes qui avait lieu le samedi 28 janvier, soit près de 55 personnes au campus Montmagny et plus de 210 personnes au campus La Pocatière.

À ces personnes intéressées, ajoutons les quelque 160 participants aux soirées portes ouvertes de ces établissements en novembre dernier. Grâce à cette journée, les visiteurs ont pu constater la richesse des programmes préuniversitaires et techniques offerts par l’institution : plus de 15 choix de formation, dont plusieurs uniques dans la région. Ils ont également constaté le dynamisme de la vie étudiante et visité les installations pédagogiques comprenant de nombreux laboratoires à la fine pointe de la technologie.