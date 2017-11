252 femmes se sont fait élire au Bas-Saint-Laurent

La Table de concertation des groupes de femmes du BSL a suivi de près les résultats des élections municipales et est prête à dévoiler les chiffres concernant le nombre de femmes élues dans la région.

C’est bien 31,3 % de femmes qui ont été élues au BSL tous postes confondus, soit 252 femmes.

Dix-sept mairesses seront aux commandes de leur municipalité soit 14,9 %. Il y en a quatre dans la MRC de La Mitis et quatre dans la MRC de Rivière-du-Loup. Par contre, il n’y en a aucune dans les Basques et dans Rimouski-Neigette. On compte trois mairesses au Kamouraska.

Ce sont 233 (et peut-être 234) conseillères qui siégeront au conseil, soit 33,9 % ou 34 %. Le tiers est donc dépassé en ce qui concerne le nombre de conseillères. Il y en a 47 % en Matanie et 40,7 % dans La Matapédia. Les deux préfètes élues au suffrage universel sont allées en élection et ont été reportées à la tête de leur préfecture respective : La Matapédia et le Témiscouata.

Sur les 114 municipalités qui composent le Bas-Saint-Laurent, 38 ont élu un conseil paritaire, soit le tiers des municipalités. Par contre, 13 d’entre elles n’ont élu aucune femme (11,4 %). Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de femmes élues de 2005 à 2017. Le BSL est en constante progression.