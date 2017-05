2500 $ pour aider les enfants malades

Crédit photo : Courtoisie

Le 2 mai dernier, se tenait le Défi têtes rasées Leucan à l’école secondaire Chanoine-Beaudet.

Ce projet a été organisé dans le cadre d’un cours de sensibilisation à l’entrepreneuriat par trois élèves de 4e secondaire; Laurence Moreau, Catherine Turcotte et Laurie Veilleux. Cette activité a permis d’amasser un montant total d’environ 2 500 $ pour aider les enfants malades de la province. La participation de 12 élèves et membres de personnel de l’école a fait de cet événement un succès. De nombreux commanditaires ont contribué à la hausse de ce montant. L’aide de la pharmacie Familiprix Blanchet, St-Hilaire et Rivard, de la clinique de Physiothérapie du Kamouraska et de Construction Marcel Charest et fils a grandement été apprécié. Finalement, les coiffeuses, Hélène Dufour et Manon Bélanger, ont permis de faire de cet événement une réussite.