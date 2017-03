Crédit photo : Maurice Gagnon

L’ISLET — La Corporation des arts et de la culture de L’Islet invite les gens à venir nombreux assister à la 8e présentation de l’événement 25 guitares en fête le 25 mars prochain, à 19 h 30, à la salle municipale de Saint-Eugène.

Maurice GagnonLe comité organisateur de l’événement a dévoilé la programmation jeudi dernier. Cette année, on retrouve neuf solistes dont Alexandre Jobin de Saint-Marcel, David Maurice de Québec et André Bourget de Lévis, qui seront présents pour la première fois à cette fête. On pourra aussi entendre quatre duos, un trio et un quintette dans différents genres musicaux. Ces musiciens proviennent de la région de L’Islet, mais aussi du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et de la région de Québec.

Cette année encore, Guitares Boucher s’associe à l’événement en offrant une guitare d’une valeur de 4000 $ qui sera tirée au hasard parmi les musiciens participants. Son porte-parole, Julien Mercier-Caron, affirmait que l’entreprise est heureuse d’appuyer cet événement qui permet de découvrir des talents locaux. La municipalité de L’Islet et la Caisse Desjardins du Nord de L’Islet sont aussi deux partenaires majeurs de Guitares en fête.

Points de vente

Les billets pour Guitares en fête sont en vente chez Meubles Marois de L’Islet, à la Librairie Livres en tête de Montmagny, au café Bonté divine de Saint-Jean-Port-Joli et de La Pocatière de même qu’au magasin La Source de Saint-Pamphile. Des billets seront aussi disponibles le soir à l’entrée. En cas de mauvais temps, le spectacle est reporté au lendemain à 13 h. Pour les détails de la programmation, on peut consulter le site internet www.guitaresenfete.com, visiter la page Facebook ou par téléphone au 418 247-3331.

La présidente de la Corporation, Mme Chantal Castonguay a indiqué que le Festival Guitares en fête se déroulera les 1er et 2 juillet prochains. Jordan Officer en sera la tête d’affiche.