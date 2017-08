25 000 personnes attendues au Spectacle aérien de Rivière-du-Loup

Crédit photo : Courtoisie

Les organisateurs n’espèrent rien de moins que recevoir 25 000 personnes pour les deux jours du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup prévu les 19 et 20 août prochains. Si le succès est au rendez-vous, ils désirent même organiser cet événement sur une base bisannuelle.

C’est lors d’un point de presse tenu le 7 août en matinée à l’aéroport de Rivière-du-Loup que l’organisation de ce spectacle aérien d’envergure, le premier du genre en 35 ans à se tenir dans la région, a présenté la programmation de l’événement. Avions en exposition au sol par dizaine, dont certains ouverts au public, jeux gonflables et mini-fermes pour les enfants, sans parler des avions d’acrobatie, la programmation du Spectacle aérien de Rivière-du-Loup promet d’en mettre plein la vue aux visiteurs. C’est pourquoi les organisateurs s’attendent à 12 500 visiteurs maximum par jour.

« L’organisation est faite en conséquence. C’est pourquoi on invite les gens à se procurer les billets rapidement, car lorsqu’on aura atteint nos 12 500 billets vendus par jour, nous on ferme les portes », d’expliquer Martin Hivon, gestionnaire de l’aéroport de Rivière-du-Loup et directeur général du spectacle aérien.

Navettes

Pour répondre à cet afflux important et inhabituel de visiteurs, des navettes en partance du Parc industriel de Rivière-du-Loup et du Centre commercial de Rivière-du-Loup doivent assurer un lien toutes les 5 min avec l’aéroport, en début et en fin de journée, et au 30 min en milieu de journée. Il n’en coûtera que 2 $ par personne. « Il est impératif que les gens se stationnent à l’un ou l’autre de ces points de départ, car Transport Canada nous oblige à ce que les routes autour de l’aéroport restent dégagées en tout temps pour les véhicules d’urgence », d’indiquer M. Hivon.

Si le succès est au rendez-vous cette année, les organisateurs espèrent faire de cet événement un incontournable tous les deux ou trois ans. Pour plus d’informations concernant la programmation et pour acheter vos billets, rendez-vous au www.spectacleaerienrdl.com.