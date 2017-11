2463 visiteurs et 70 bénévoles : les zombies charment la communauté

Crédit photo : David Huot (Silver Shot Photography)

Pour la troisième édition du bateau fantôme qui se tenait le 28 octobre à L’Islet, le Musée maritime du Québec et la Municipalité de L’Islet ont su renouveler la formule, faisant de l’événement un succès. Le brise-glace Ernest Lapointe, ancien bateau de la Garde côtière canadienne qui a été en service de 1941 à 1978, est devenu une fois de plus le théâtre d’une aventure d’Halloween extravagante, effrayant au passage 2463 visiteurs.

Beaucoup de gens de la région, mais aussi de l’extérieur ont participé à cette expérience unique. Le nouveau maire de la municipalité, monsieur Jean-François Pelletier était d’ailleurs sur place pour noter la provenance des visiteurs. Certains sont venus d’aussi loin que Montréal, Ottawa, Amos et Rimouski pour vivre la frénésie de cette grande aventure.

Le scénario imaginé par madame Sophie Royer, responsable de la médiation culturelle au Musée maritime du Québec, nous transportait à bord d’un navire infecté à la suite de la découverte d’une étrange capsule trouvée par une équipe d’archéologues subaquatiques sur une épave dans l’Arctique canadien. C’est également elle qui a orchestré la scénographie.

La réussite de l’événement repose sur le travail colossal des 70 bénévoles et des équipes du Musée maritimes du Québec et de la municipalité de L’Islet. L’idée originale est venue de Madame Véronique Bélanger, technicienne en loisirs. C’est elle qui était principalement responsable des maquillages et du recrutement des bénévoles.