231 000 $ pour aider à améliorer les terres agricoles

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement du Québec attribue 231 995 $ pour l’amélioration de terres agricoles dans la MRC de Kamouraska. Ces aides financières proviennent du Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

L’annonce a été faite par le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, au nom du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Laurent Lessard.

Ce programme a été augmenté pour 2017-2018 puisque 34 nouvelles municipalités y sont maintenant admissibles. Ces contributions permettent à 45 fermes et établissements d’agriculture de la MRC de Kamouraska d’améliorer leurs terres ayant des problèmes d’acidité du sol et de drainage. Ceci permettra aux agriculteurs d’accroître la productivité et la rentabilité de leur ferme pour les années à venir.