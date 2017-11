22e souper-bénéfice réussi pour la Fondation Jeunesse

Crédit photo : Courtoisie

Le 21 octobre dernier, sous la présidence d’honneur de M. Jimmy Lévesque de Groupe Morneau Transport, la Fondation Jeunesse de la Côte-Sud a tenu son 22e souper-bénéfice des Agapes de la Coopération et de l’Espoir à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup.

C’est devant plus de cent soixante convives que six jeunes ont reçu les hommages. Des jeunes qui se sont démarqués dans leur milieu par leur détermination, leur courage et leur prise en mains hors de l’ordinaire. Ces jeunes lauréats ont livré de touchants témoignages relatant leur parcours de vie. Il s’agit de Chloé Nadeau Lanteigne de Saint-Fabien-de-Panet, Brenda Grenier de Sainte-Perpétue, Vicky Ouellet de Saint-Roch-des-Aulnaies, Jonathan Beaulieu de Saint-Antonin, Matthew Hunter Plourde de Témiscouata-sur-le-Lac et Kim Beaulieu de Dégelis.

Les six lauréats ont reçu le trophée-méritas « La flamme de la jeunesse », commandité par les MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Rivière-du-Loup et Témiscouata, une bourse de 200 $ offerte par la Société Saint-Jean-Baptiste diocésaine de La Pocatière et par l’Hôtel Universel et un stylo souvenir gravé à leur nom rappelant qu’ils ne sont pas n’importe qui, offert par Mme Georgette Dionne de l’Industrielle Alliance de Rivière-du-Loup.

C’est également lors de cette soirée que la Fondation a procédé à son tirage annuel au profit des organismes jeunesse de son territoire. Cette année, c’est plus de 30 000 $ qui seront remis à 20 organismes, portant les dons versés par la Fondation à plus de 560 000 $ depuis 1995. Un total de 62 prix a été attribué, dont une Nissan Micra 2017 de Grand Portage Nissan de Rivière-du-Loup gagnée par Mme Thérèse Morneau de Sainte-Perpétue. Pour la liste complète des gagnants www.fondationjeunessecs.ca ou la page Facebook de la Fondation.