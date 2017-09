225 participants au Défi Sept Chutes

Crédit photo : Facebook Défi Sept Chutes

La 4e édition du Défi Sept Chutes surpasse les attentes.

Deux cent vingt-cinq participants sont venus s’amuser lors de cet événement amical et familial qui avait lieu le dimanche 10 septembre au Parc des Sept Chutes de Saint-Pascal. C’est un record de participation pour cette course à obstacles qui attire de plus en plus de participants année après année. « Nous n’espérions jamais autant de personnes, c’est vraiment plaisant de voir autant de petites familles et de gens venir parcourir le sentier et avoir un sourire accroché au visage à la fin de la course », de mentionner Benoît Dumais, organisateur de l’événement.

Celui-ci tient à remercier la trentaine de bénévoles qui l’aident lors de la journée et les nombreux commanditaires, en particulier la Ville de Saint-Pascal, qui permettent d’offrir cette activité gratuitement. La tenue d’une cinquième édition est déjà prévue l’an prochain.