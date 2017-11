220 futurs collégiens et 24 cégeps réunis au Cégep de La Pocatière.

Crédit photo : Courtoisie

Le 30 octobre dernier, le Cégep de La Pocatière tenait à l’intérieur de ses murs une journée d’exploration : la Rencontre Cégep-secondaire.

Ce sont donc 220 élèves de 4e et 5e secondaire provenant de la Polyvalente de La Pocatière, du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et des écoles secondaires de Saint-Pascal et de Saint-Pamphile qui ont eu la chance de se familiariser avec différents programmes d’études collégiales offerts tant dans notre région qu’ailleurs au Québec.

Les élèves pouvaient choisir parmi plus de 85 ateliers proposés par 24 cégeps du Québec dans différentes disciplines. Le Cégep de La Pocatière et le Centre d’études collégiales de Montmagny proposaient 14 ateliers, ce qui correspond à l’ensemble de leur offre de formation. Des visites guidées du Cégep ont aussi eu lieu dans le cadre de cette activité.