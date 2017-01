2017 sera une année de résultats selon Norbert Morin

Crédit photo : Courtoisie

Le député provincial de Côte-du-Sud, Norbert Morin, croit que maintenant que les finances du Québec sont équilibrées, 2017 pourra être une année de résultats dans le comté.

Beaucoup de projets d’infrastructures dans L’Islet et Kamouraska pourront se régler, selon lui, plusieurs ayant obtenu une réponse positive dans des programmes du ministère. Il veut aussi faire avancer le projet de Maison du Kamouraska, qui sera située où est l’actuelle maison touristique, près du fleuve, à La Pocatière. « Je veux aussi qu’on ne s’inquiète plus de l’avenir de l’ITA à La Pocatière », a ajouté Norbert Morin, en réaction au dossier qui a retenu l’attention en 2016. « Le ministre s’en vient et j’ai confiance qu’on va trouver un consensus pour assurer la pérennité de l’ITA. On va écouter les gens. » Celui-ci croit que la gouvernance de l’ITA doit être modifiée, ce qui permettrait une plus grande flexibilité de partenariats potentiels avec d’autres institutions.

Il défend aussi la réforme du crédit de taxes foncières agricoles. « Il fallait prendre une décision pour pérenniser le programme. 300 agriculteurs au Québec vont payer de 30 % à 40 % de plus, mais pour la moyenne, c’est 113 à 200 $ d’augmentation et certains auront une baisse », estime le député libéral.

Celui-ci s’est dit déçu que la Station plein air de Saint-Pacôme n’ait pas pu ouvrir ses portes cet hiver. « C’est important pour la famille. C’est toutefois une décision rationnelle. La volonté du milieu est là. » Le député espère aussi que plusieurs projets puissent cadrer dans la Stratégie maritime. « On veut qu’il se passe quelque chose. On va travailler là-dessus. »

Bilan

Norbert Morin a aussi profité du moment pour parler de son bilan des derniers mois. Il cite en exemple les investissements dans le transport collectif en Côte-du-Sud et les 800 000 $ octroyés au projet de caserne incendie à Saint-Alexandre.

M. Morin n’a pas pris de décision finale à savoir s’il se présentera de nouveau aux élections provinciales de 2018.