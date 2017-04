20 ans pour la bibliothèque de Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Crédit photo : Courtoisie

Afin de souligner le 20e anniversaire de la bibliothèque municipale de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, un cocktail dînatoire ainsi qu’une conférence prononcée par Mme Guylaine Guay, auteure et conférencière, auront lieu le samedi 22 avril prochain à 18 h 30, à la salle municipale.

C’est sous le thème « VIV(R) E la différence » que Guylaine Guay, auteure (Deux garçons à la mère, C’est bon d’être moi), entretiendra le public sur l’amour et l’espoir, en parlant de la différence. La conférence ainsi que le cocktail dînatoire auront lieu dès 18 h 30. Le coût est de 20 $ par personne. La date limite pour réserver vos billets est le 18 avril et les billets sont en vente à l’épicerie Charest de Sainte-Hélène-de-Kamouraska, au bureau municipal ou à la bibliothèque en téléphonant au 418-856-7057 poste 2.

« Notre comité de la bibliothèque repose sur le dévouement et le travail d’une trentaine de bénévoles. Ils investissent énormément de temps et sont des gens passionnés. Nous sommes fiers et heureux de pouvoir compter sur eux. Cette activité n’est qu’une autre preuve de l’implication de ces précieux bénévoles », de mentionner la mairesse, Mme Louise Hémond.

« C’est suite à un véritable coup de cœur pour cette “philosophe”, Guylaine Guay, qu’est né le rêve de l’accueillir chez nous. Bienvenue à tous », d’ajouter Mmes Lucie Bérubé et Ghislaine Lapointe, du comité de la bibliothèque.