15 ans de Bonjour la visite

Crédit photo : Maurice Gagnon

Né à la suite des fêtes du 150e anniversaire de Saint-Pascal, le Festival Bonjour la visite est de retour pour une 15e année du 3 au 6 août avec plusieurs nouveautés et des activités pour toute la famille.

Pour ses 15 ans, le festival adopte une nouvelle image (Carmas Créations), présente une vidéo (Agence Hidalgo) et un site Internet revampé (Carmas Créations et Pierre-Luc Rivard). En ligne à compter du 29 mai, il fournira toutes les informations pertinentes et les détails de la programmation. Le chapiteau, plus grand que l’ancien, sera situé sur les terrains de l’école secondaire Chanoine-Beaudet.

La présentation a eu lieu mardi dernier en présence du président d’honneur, M. Denis Pelletier, et du représentant d’Xplornet, commanditaire officiel du festival, M. Dany Robitaille.

Spectacles

Le volet spectacles offre plusieurs grands noms, dont Bruno Pelletier, Jean-François Breau et Patrick Bourgeois. D’autres groupes tels que Monochrome, The Big River Band et Rock the beach viendront divertir et faire danser les festivaliers durant les quatre jours de l’événement. Alcoholica présentra un hommage à Metallica.

S’ajoutent le poker, la pétanque et une démonstration canine. On pourra aussi se régaler de différentes façons grâce au Resto-Pub Le Saint-Pascal, aux magasins IGA et Provigo et au restaurant Le Bec Fin. Outre le site (www.festivalbonjourlavisite.com), on peut consulter la page Facebook.

Le festival attire en moyenne 7 000 à 8 000 personnes par année. Il a remis au fil des ans près de 70 000 $ dans le milieu.