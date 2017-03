14 nouveaux terrains résidentiels à Saint-Cyrille-de-Lessard

Crédit photo : Courtoisie

Pour répondre à la demande de gens qui veulent s’établir à Saint-Cyrille-de-Lessard, la municipalité a prolongé la rue Lord. Quatorze terrains prêts à construire sont maintenant disponibles grâce à ce projet.

Situés au cœur du village, les terrains sont desservis par le réseau d’aqueduc et d’égouts et ont une superficie variant entre 1500 et 1600 m2. Ces emplacements offrent un milieu de vie paisible, au cœur d’un village avec tous les services de proximité (épicerie, école primaire, etc.).

L’acheteur bénéficiera d’un crédit de taxe sur trois ans, suite à la construction d’une résidence sur ces terrains. La municipalité accorde cette exemption de taxes, qui ne peut dépasser 1 500 $ par année, lorsque l’évaluation foncière du bâtiment est connue.