14 embarcations à la régate Eustache-Anctil

Crédit photo : Courtoisie

Près d’une soixantaine de régatiers ont participé à la course amicale de voiliers, de catamarans et de dériveur qui se déroulait samedi dernier dans le cadre de la Fête des Chants de marins de Saint-Jean-Port-Joli.

Malgré le ciel couvert, pas moins de 14 embarcations ont pris le départ de la régate Eustache-Anctil à 15 h au large du quai de Saint-Jean-Port-Joli pour naviguer le trajet de 5,5 milles nautiques. Un vent constant de force 4 (entre 11 et 16 nœuds) a porté les voiliers tout le long du trajet qui consistait en un triangle puis un aller-retour au large.

Mafille d’O et le skipper Claudel Bélanger de L’Islet l’a emporté, suivi de Ciel Rouge et le skipper Simon Deschênes de Saint-Jean-Port-Joli et d’Indus et le skipper de Saint-Roch-des-Aulnaies Yves Dionne.