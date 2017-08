130 choristes pour le prochain concert de la Fondation André-Côté

Crédit photo : Maxime Paradis

Deux chœurs réunissant 130 choristes du Québec et de la France seront les vedettes du prochain concert des familles de la Fondation André-Côté. Prévu le 1er octobre prochain, ce 10e concert rendra hommage à une vingtaine de familles dont un proche est décédé d’un cancer ou d’une maladie incurable au cours des dernières années.

C’est le réputé chef de chœur de La Pocatière, M. Marc-André Caron, qui a eu l’idée de réunir des choristes des deux côtés de l’Atlantique pour ce concert 10e anniversaire. « Ça fait déjà deux ans que j’avais proposé à Maryse [Pelletier, directrice générale] de prendre en charge le 10e », confiait-il.

Pour ce faire, 50 choristes français et une vingtaine de choristes québécois participant à l’événement Chœur en couleur assumeront une partie du concert des familles, suivi de 60 autres choristes de la région. Chœur en couleur sera dirigé par Michel Aubert et Xavier Vidic, en provenance de Paris, tandis que Marc-André Caron et Marcel Migneault s’occuperont du chœur régional.

Au total, 20 pièces seront interprétées à la mémoire d’une personne décédée d’un cancer ou d’une maladie incurable provenant de chacune des municipalités du Kamouraska, ainsi que Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-Louise. « On a répondu à presque 100 % aux demandes des familles pour le choix des chansons », d’indiquer Marc-André Caron. Depuis dix ans, c’est plus de 229 personnes qui ont été honorées de cette façon.

On a répondu à presque 100 % aux demandes des familles pour le choix des chansons.

500 personnes attendues

Présenté sous la présidence d’honneur du maire de Saint-Denis-De La Bouteillerie, M. Jean Dallaire, le 10e concert des familles de la Fondation André-Côté demeure une des sources majeures de financement de l’organisme qui offre gratuitement de l’accompagnement, de l’entraide, du confort et du soutien aux personnes souffrant d’une maladie incurable ou d’un cancer et leurs proches.

Pour cette 10e année, la directrice générale de la Fondation, Mme Maryse Pelletier, espère accueillir 500 personnes au concert prévu le dimanche 1er octobre à 19 h à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les billets sont en vente à la Librairie L’Option de La Pocatière, au Marché AMI de Saint-Pacôme, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal et au bureau de la Fondation au 418 856-4066.