12e année pour le GYM-Action

Lors de l’assemblée générale du 24 octobre dernier, la présidente de la coopérative GYM-Action, Mme Stéphanie Litalien, a présenté son rapport annuel. Les états financiers préparés par Raymond Chabot Grant Thornton présentaient un chiffre d’affaires de 60 386 $. La coopérative affiche une perte de 2969 $ pour les 10 mois d’opération de l’entreprise (septembre à juin).

Cette baisse de revenus est attribuable à la diminution des ventes d’abonnement et à un manque à gagner au niveau des cours en groupe.

Trois postes étaient en élection au sein du conseil d’administration. Mme Stéphanie Litalien et M. Gilles Vaillancourt furent réélus pour un mandat de deux ans. Mme Isabelle Moreau fut élue également pour un mandat similaire en remplacement de Mme Nathalie Denis, qui fut membre du conseil d’administration pendant 11 ans, de 2006 à 2017.

Le Tournoi de Volley-Ball et la Course Familiale GYM-Action étaient de retour pour une 3e édition en 2017. Les deux activités furent une belle réussite et seront de retour l’an prochain.

Finalement, le GYM-Action a bénéficié d’une subvention de 3 275 $ de Saint-Pamphile en 2017. Cette dernière s’implique financièrement depuis plusieurs années auprès de l’entreprise.