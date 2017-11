122 768 $ pour des projets visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Crédit photo : Courtoisie

Le gouvernement du Québec investit 122 768 $ afin de prolonger neuf projets régionaux et locaux visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la circonscription de Côte-du-Sud.

À Saint-Jean-Port-Joli, la CDC obtient des sous pour ses cuisines collectives, jardins communautaires et pour le covoiturage. À Saint-Pamphile, l’ABC des Hauts Plateaux reçoit des montants pour lutter contre le décrochage scolaire à l’école secondaire Saint-Paul. Moisson Kamouraska obtient du financement pour des boîtes repas pour les personnes à faible revenu et pour engager un coordonnateur d’entrepôt. À Saint-Pascal, le Fonds d’entraide du Kamouraska reçoit de l’argent pour la santé dentaire des bénéficiaires et le Centre-Femmes peut consolider les activités de cuisines collectives.