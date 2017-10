10e concert des familles : un des plus grands concerts de l’histoire de la Fondation

Crédit photo : Maxime Paradis

La Cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière était pleine à craquer, dimanche soir, où plus de 525 personnes s’étaient déplacées pour assister au 10e concert-bénéfice de la Fondation André-Côté. Sous la direction notamment de Marc-André Caron, chef de chœur réputé de La Pocatière, 125 choristes du Québec et de la France ont rendu hommage aux familles de la région, dont un proche est décédé ces dernières années d’un cancer ou d’une maladie incurable.

Le pari était audacieux et le défi assurément plus grand que Marc-André Caron lui-même. Mais pour ce dernier qui a dirigé 1000 choristes à Cannes en accompagnement de Patrick Bruel il y a deux mois à peine, on comprend rapidement qu’il n’y a rien à son épreuve. Réunir deux chœurs, dont un composé d’une cinquantaine de choristes provenant de la France et l’autre de la région, le temps d’un concert solennel à la mémoire de familles endeuillées, voilà ce qu’il a réussi, en compagnie de deux autres chefs de chœur, Michel Aubert de Lévis et Xavier Vidic de Paris.

Cette soirée magique, Marc-André Caron la visualisait depuis maintenant deux ans, moment où il avait proposé à Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté, de prendre en charge le 10e concert. Instigateur de l’événement Chœur en couleur dans la région, une semaine intensive de tourisme et de chant rassemblant annuellement des choristes du Québec et de la France, Marc-André Caron voyait très bien ce chœur éphémère offrir son ultime représentation le soir du concert-bénéfice de la Fondation.

« Les choristes qui ne sont pas de la région et qui ne connaissent pas le concert avaient tous été préparés. On les a mis en contexte avant qu’ils arrivent en leur expliquant le caractère particulier du concert et on les avait invités à visiter le site web de la Fondation André-Côté pour qu’ils saisissent bien sa mission », d’expliquer le chef de chœur pocatois.

Je suis très heureux du résultat, mais particulièrement fier de notre chœur régional.

Représentation unique

Un total de 22 chansons a donc été interprété lors de ce 10e concert. Chacune d’entre elles était destinée à la mémoire d’une personne disparue ces dernières années. Certaines, comme Si Dieu existe de Claude Dubois, La prière de Ginette Reno, Kamouraska de Michel Conte, C’est beau la vie de Jean Ferrat par les 125 choristes réunies et le Hallelujah de Haendel par le chœur régional, résonneront encore longtemps entre les murs de la Cathédrale. « Je suis très heureux du résultat, mais particulièrement fier de notre chœur régional », de déclarer Marc-André Caron.

Idem pour la directrice générale de la Fondation André-Côté, Maryse Pelletier, qui rayonnait à la toute fin du concert. « Un concert qui a répondu à nos attentes, on ne s’attendait pas à moins pour un dixième anniversaire. Ce fût grandiose, avec une cathédrale bondée, on ne pouvait espérer mieux. Les gens ont bien répondu à l’appel. », confiait-elle.

Une somme de près de 25 000 $ a été amassée avec ce concert, argent qui doit servir à la poursuite de la mission de la Fondation André-Côté, qui s’engage à offrir des services de soutien et de confort aux personnes malades, en fin de vie et à leurs proches. Au fil des ans, 229 personnes ont été honorées sous la formule du Concert des familles débutée en 2008.