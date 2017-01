101 familles heureuses dans L’Islet-Sud

Crédit photo : Courtoisie

La Maison de la Famille de la MRC de L’Islet a encore une fois cette année fait une réussite de son opération paniers de Noël.

101 paniers ont été remis à 176 personnes, dont 43 enfants pour les sept municipalités du sud de la MRC. C’est plusieurs bénévoles, employés, collaborateurs et surtout, donateurs, qui permettent à l’organisme d’offrir des paniers de Noël bien garnis. En effet, chaque panier contient non seulement des denrées non périssables amassées dans différents commerces et écoles, mais aussi beaucoup de denrées fraîches achetées par la Maison de la Famille à l’épicerie Magasin Coop St-Pamphile.