1000 choristes dirigés par Marc-André Caron accompagnent Patrick Bruel à Cannes

Crédit photo : Courtoisie Marc-André Caron

Depuis plus de 20 ans, Marc-André Caron partage son temps entre la France et le Kamouraska. Chef de chœur du Groupe vocal Mouv’ Anse à La Pocatière, il s’évade entre sept et huit fois par année dans l’hexagone pour diriger des ensembles vocaux composés de centaines de choristes. Le 29 juillet dernier, à Cannes, il a pris part à un concert exceptionnel dans lequel il a dirigé pas moins de 1000 choristes de partout dans le monde qui ont accompagné les artistes français Patrick Bruel, Patrick Fiori et Vincent Niclo.

C’est en 1996 que Marc-André Caron a commencé à diriger de gros rassemblements de choristes en sol français. Au fil du temps, l’homme de La Pocatière, originaire de Saint-Pamphile dans L’Islet, a accompagné de cette façon plusieurs gros noms de la chanson française, tels Georges Moustaki, Gilbert Bécaud et Jean-Jacques Goldman, pour n’en nommer que quelques-uns. Depuis le 29 juillet, il peut maintenant ajouter Patrick Bruel à cette liste déjà impressionnante.

Ces opportunités ont été rendues possibles, entre autres, grâce à son implication au sein de l’équipe artistique de Chœur en fête. L’organisation, qui tient généralement ses rassemblements dans la région de Nîmes, dans le Gard, s’est déplacée cette année à Cannes, du 22 au 29 juillet, pour célébrer les 70 ans du célèbre festival de film qui a fait la notoriété de la ville.

En plus, de la présence de Patrick Bruel, Patrick Fiori et Vincent Niclo, un orchestre symphonique de 45 musiciens et un orchestre rythmique de six musiciens ont accompagné les 1000 choristes dirigés par Marc-André Caron. « Les artistes, la présence de l’orchestre symphonique et le fait d’être à Cannes font que c’est une des expériences les plus mémorables que j’ai vécue », d’indiquer Marc-André Caron.

Bruel conquis

De son côté, Patrick Bruel aurait été littéralement conquis par la puissance du chœur de 1000 voix, étant même ému aux larmes lorsqu’il a interprété son succès Qui a le droit, selon Marc-André Caron. « Patrick Fiori, qui a souvent travaillé avec Bruel, nous a dit qu’il ne l’avait jamais vu aussi touché », de confier le chef de chœur kamouraskois.

Ce résultat, il a été possible grâce à une semaine intense de répétitions qui s’est déroulée dans les jours précédents le grand concert. « C’est très différent diriger un grand chœur, tout le monde se rassemble en ayant travaillé chacun de leur côté, en amont, et tu dois harmoniser tout ça. Avec Mouv’ Anse, on se voit une fois par semaine, donc on a plus le temps d’aller dans les détails », de préciser Marc-André.

Retour en France

De plus en plus courtisé de l’autre côté de l’Atlantique, Marc-André Caron retournera en France en novembre prochain. Il doit notamment se rendre dans des régions dans lesquelles il ne s’est jamais présenté à titre de chef de chœur, en 20 ans.

Ici au Québec, il nous avoue avoir des projets dont il fera l’annonce bientôt. Tentera-t-il de créer un rendez-vous similaire à ceux organisés par Chœur en fête, ici au Kamouraska, ou ailleurs en province? Pour le moment, Marc-André Caron reste muet. Mais à sentir l’enthousiasme dans sa voix, on se doute bien que ce sera tout aussi grandiose.