10 000 $ grâce à l’évènement bénéfice Grande Soirée Country

Crédit photo : Courtoisie

Au cours des derniers mois, les organisateurs et bénévoles du Centre d’Équithérapie La Remontée ont déployé énergie et créativité pour concocter une soirée mémorable à saveur country.

C’est samedi le 18 novembre qu’avait lieu à la Salle La Vigie de St-Jean-Port-Joli, la 9e soirée-bénéfice annuelle au profit du Centre d’Équithérapie La Remontée. Dès le début de la soirée, les participants ont pris d’assaut la piste de danse pour participer avec enthousiasme au cours d’initiation à la danse country offert par Caroline Pelletier. L’ambiance festive dans un décor haut en couleur créée par Bella Evènements s’est poursuivie avec le repas sur le thème Far West. Les convives se sont régalés grâce à la créativité et à la générosité du chef Pascal Androdias, de Claudia Bourgault et de toute l’équipe du Bistro OK.

Tout au long de la soirée, les participants pouvaient se désaltérer au saloon et se divertir en mesurant leur adresse au concours de taureau mécanique commandité par Amisco ou en prenant une photo souvenir amusante au Photo Booth avec Andrée-Anne Lavoie photographe. Le tirage d’oeuvres d’art en fer et bronze de chevaux et diligences a aussi été un franc succès. Après le souper, le groupe renommé « Yanick Lavoie et The Big River Band » a littéralement enflammé la salle pour la faire danser jusqu’à la fin de la soirée. La qualité de la sonorisation était au rendez-vous grâce à l’expertise d’Isabelle Lachance, technicienne bénévole pour la soirée. L’animateur Jean Pomerleau a su captiver et réjouir les 217 convives réunis pour venir supporter la mission de La Remontée.

L’évènement a permis de récolter 10,000 $.